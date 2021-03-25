İl protokolü 7.2 şiddetinde deprem yaşadı

Adıyaman’a gelen deprem simülasyon tırını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki il protokolüne 7.2 şiddetinde deprem yaşatıldı.

Adıyaman merkez eski valilik bahçesine konuşlandırılan mobil deprem simülasyon tırını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Çevre ve Şehircilik Müdürü Kadir Kandemir ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, burada AFAD görevlilerinden bilgi aldı.

İl protokolü, AFAD görevlilerinden deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ve doğru davranış şekilleriyle ilgili uygulamalı olarak bilgiler aldı.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet daha sonra deprem simülasyon tırında uygulanan 7.2 şiddetindeki Van depreminin canlandırmasını yaşadı. Vali Çuhadar ve beraberindekiler deprem sırasında masaların altına girerek sarsıntının geçmesini bekledi.

Kısa süreli eğitim sonrası AFAD Uzmanları tarafından Vali Mahmut Çuhadar’a ve beraberindeki heyete deprem çantası takdim edildi.

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