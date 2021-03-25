Adıyaman'da kavga: 5 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi´nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekmetokat ve taşlarla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi çağrılan ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-03-25 22:03:42



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