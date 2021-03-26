Beş ayaklı engelli köpek yürüyemiyor

Adıyaman’da 5 ayaklı doğan Çolak isimli engelli köpeği görenler hem üzülüyor hem de şaşırıyor.

Adıyaman’ın Besni ilçesi Şambayat beldesine bağlı Karahalil köyünde yaşayan 7 aylık köpeği görenleri şaşırıyor. Sağ ön ayağı iki tane olan köpek, bu ayağının üzerine basamıyor. Eklem yerinden ikiye ayrılan sağ ön ayağını kullanamayan Çolak isimli köpek, tedavi edilmeyi bekliyor. Üçüz kardeşleri gelişirken, kendisi gelişmeyen Çolak’ın sol gözü de görmüyor. Başbağlar ailesinin gözbebeği olan Çolak ile beş yaşındaki Ayaz Başbağlar isimli çocuk ilgileniyor.

Köpeğin sahibi Ahmet Başbağlar köpeğinin tedavi edilmesini isteyerek, “Ayak kısmında genetik bir bozukluk var. Çolak dünyaya bu şekilde geldi. Ayağının dışında bir gözünden de görme engeli var. Bu hayvanımızın tedavi edilmesini istiyoruz. Gelişimi aynı gün doğan diğer kardeşlerine göre çok düşük. Yemesinde içmesinde sorun yok. Çolak’ın tedavi edilmesini istiyoruz” dedi.

Çolak ile yakından ilgilenen Ayaz Başbağlar ise köpeğinin iyileşmesini istiyor.

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