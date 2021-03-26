Kahta'da, silahlı kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı



KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Turgut Özal Mahallesi´nde meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Mahsum Yetkin (20), Fatma Yetkin (55) ve Hüseyin Uslu'ya (44) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga son bulurken, yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Uslu, Adıyaman'a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Mahir ALAN

2021-03-26 10:23:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.