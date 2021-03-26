İki grup arasında alacak verecek kavgası: 4 yaralı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen iki grup şahıs arasında Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyün tartışma kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan, H.Ö., M.B., M.U., ve R.A., yaralandı. Darp neticesi yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.