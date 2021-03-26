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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde dinamik denetim yapıldı.

Çelikhan Kaymakamlığına bağlı Gıda Denetim ekipleri, Korona Virüs salgını dolayısıyla ilçe merkezinde bulunan iş yerlerini tek tek gezdi. İş yerlerine giren ekipler burada maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etti. Ekipler aynı zamanda işletmelerde bulunan gıda ürünlerinin kontrollerini de sağladı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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