Kahta´da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı



Murat KURT/ KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki Fahri Yeni (14) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde KahtaDiyarbakır karayolunun 37´nci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden İsmail Yeni (39) yönetimindeki 06 M 3678 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fahri Yeni, Sedat Yeni (26), Mehmet Yeni (23) ve Cengiz Kurt (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Fahri Yeni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeni´nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Murat KURT

2021-03-26 23:02:14



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