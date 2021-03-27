Besni'de mezra karantinaya alındı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesine bağlı Beşyol köyü Balka mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bazı kişilerin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Beşyol köyüne bağlı 800 kişinin yaşadığı Balka mezrasının 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Mezranın giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol amaçlı yaya ve araç ulaşımına kapatıldı. Jandarma mezrada vatandaşlara dışarı çıkmaları yönünde anons ederek uyarıda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-03-27 09:14:35



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