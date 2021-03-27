Besni ilçesinde 1 mezra karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı, Beşyol köyüne bağlı Balka Mezrasının 10 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar Kaymakamlığın sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Besni ilçesi Beşyol köyünün Balka Mezrası vaka sayılarında görülen artış sebebiyle, sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla karantinaya alınmış, mezraya giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.