Adıyaman´da PKK/KCK operasyonuna 2 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2´si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda A.E., M.Ş.E ve A.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı´ndaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.E. ve M.Ş.E. tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-03-27 12:10:25
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