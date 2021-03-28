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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğalgaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü

İHA

Doğalgaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir ikametin doğalgaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Gazi Mahallesinde bulunan bir ikametin doğalgaz tesisatında yangın meydana geldi. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrollü bir şekilde söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda doğalgaz tesisatında maddi hasar meydana geldi.

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