Kent meydanı için istişare toplantısı düzenlendi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski hükumet binasının bulunduğu alanda yapılması planlanan meydan projesi için geniş katılımlı bir istişare programı düzenledi.

Ortak akıl ve istişareler ile her kesimin fikrini alarak önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, eski hükumet binasının bulunduğu alana yapılması planlanan proje hakkında STK temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, akademisyenler, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TPAO Konferans salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, katılımcılara teşekkür ederek, proje hakkında bilgiler verdi. Toplamda yaklaşık 13 dönümlük bir alanda yapılması planlanan meydan projesinin içerisinde cami, kitap kafe ve kuru havuzlardan oluşan yapıların olacağını belirten Başkan Kılınç, meydanın altında da iki katlı otopark olacağını dile getirdi.

Projenin kabul edilmesi halinde en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını da söyleyen Başkan Kılınç, “Adıyaman’ı ilgilendiren her önemli konuda toplumun her kesimiyle bir araya gelip, görüşlerini almayı amaçlıyoruz. Çünkü bu kent bizim ve yapılacak olan hizmetler bu ilde yaşayan herkes içindir. Kentleri kent yapan meydanlarıdır, meydanlar kentin hafızasıdır, buluşma yeridir. Bunun düşünceyle kent genelinde sürdüğümüz yeni yaşam alanlarındaki çalışmalarımızdan bir tanesi de eski valilik binasının yerine yapmayı planladığımız meydan düzenleme projesidir. Bugün de STK temsilcilerimiz, muhtarlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz ve basın mensuplarımızla bu projemiz hakkında değerlendirmelerde bulunmak amacıyla bir araya geldik. Herkesin fikri bizim için önemlidir. Ortak akıl ve istişarelerle bu şehri daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz inşallah” dedi.

Konuşmaların ve sunumun ardından toplantıya katılanların projeyle ilgili fikir ve önerileri dinlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.