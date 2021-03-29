Jandarma ekipleri yaralı şahin için seferber oldu

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yaralı halde bulunan şahin için jandarma ekipleri seferber oldu.

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi yakınlarında G.Ö., isimli bir vatandaş yaralı halde bulduğu şahin için jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede harekete geçen Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı şahini alarak veterinere götürdü. Ayaklarında ezilme ve tendonlarının zarar gördüğü anlaşılan yaralı şahin yapılan tedavisinin ardından jandarma ekiplerince Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı şahinin sağlığına kavuşması sonrası yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

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