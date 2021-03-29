Yaralı yakınını dizlerinin üzerine yatırıp, elini tutarak ambulansı bekledi



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, para meselesi yüzünden Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan taşlısopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından ismi öğrenilemeyen kadın, yaralanan yakınını dizlerinin üzerine yatırıp elini tutarak ambulansın gelmesini bekledi.

Olay, öğle saatlerinde Ulu cami Mahallesi´nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgada, Yusuf Sayed, Firaz Sayed ve Muhammed Sayed yaralandı. Kavganın ardından ismi öğrenilemeyen kadın, yaralanan yakınını dizlerinin üzerine yatırıp elini tutarak ambulansın gelmesini bekledi.

Yaralılardan biri, yakını olduğu belirtilen kadının dizlerinin üzerine yatıp, ambulans bekledi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-03-29 13:05:22



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