İki gündür aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Adıyaman’da, yaklaşık 2 gündür bir ağacın üzerine çıkan ve yere inemeyerek aç ve susuz kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 155 Sokak'ta bulunan bir dut ağacına çıkan kedi buradan inemedi. Yaklaşık 2 gündür ağaçtan inemediği öğrenilen kediyi fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında mahsur kalan kedi bulunduğu ağaçtan indirildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedi daha sonra serbest bırakıldı.

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