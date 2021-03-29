Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 02 FV 820 plakalı motosiklet ile A.B., idaresindeki 27 BCJ 85 plakalı otomobil, eski Belediye Mezarlığı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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