Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.K., idaresindeki 02 KK 122 plakalı Renault marka otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 HE 703 plakalı motosiklet, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Özelevler mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Fatih Ç., ile Onurcan G., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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