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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, H.K., idaresindeki 02 KK 122 plakalı Renault marka otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 HE 703 plakalı motosiklet, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Özelevler mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Fatih Ç., ile Onurcan G., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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