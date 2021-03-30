Adıyaman’da sahte banknot ele geçirildi

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Adıyaman’da polis ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 11 adet 200’lük sahte banknot ele geçirdi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte para dağıtan şüphelilerin tespitine ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı. M.E.K isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 11 adet sahte olduğu değerlendirilen 200 TL’lik banknotlar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

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