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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsat'ta açık havada toplantı yapıldı

İHA

Samsat'ta açık havada toplantı yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları toplantısı pandemi nedeni ile açık havada yapıldı.
Korona virüs tedbirleri gereğince, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek, açık alanda gerçekleştirilen toplantıya Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ile kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasından sonra katılımcılara söz vererek kurum ile köy ve mahallelerin sıkıntılarını dinleyen Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, depremde hak sahibi olan vatandaşlara yapılan kalıcı konutlar, köylerin altyapı ile diğer çalışmaları gibi konularda açıklamalarda bulundu.
Kaymakam Alemdaroğlu, "Kalıcı konutların yapılması sürecini titizlikle takip ediyoruz. Köylerimizde yürütülecek çalışmalar hakkında da gerekli incelemelerimizi yerinde yaptık. Muhtarlarımızla da istişarelerde bulunduk. Korona virüs tedbirlerinin uygulanmasında azami gayret sarf edeceğiz. Güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere bütün alanlarda gerekli tedbirlerimizi alarak vatandaşlarımızın daha refah içerisinde yaşamalarını temin etmeye çalışacağız" dedi.

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