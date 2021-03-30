‘Önce Vatan Tepesi’nde fidanlar toprakla buluştu

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Her yıl 2126 Mart tarihlerinde kutlanan Orman Haftası etkinlikleri hava şartlarından dolayı Kaymakam Mutlu Köksal’ın katılımıyla Çataltepe köyü kırsalında geçikmeli olarak doğaya 400 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen programa Kaymakam Mutlu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Işık, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, İlçe Jandarma Komutanı Hilmi Demir, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş , Ağaçlandırma Şefi Fatma Bindal , kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ilçe temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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