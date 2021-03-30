Tut’ta kırmızı çizgi çizildi

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Trafikte yaya önceliği ve güvenliği için Tut ilçesinde kırmızı çizgi çizildi.

Tut Kaymakamı Muhammet Tugay kırımızı çizgiyi genç yayalar ile birlikte çekti. Kırmızı Çizgi uygulamasına Kaymakam Muhammet Tugay, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe jandarma ve ilçe emniyet ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti.

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