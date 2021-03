Nazlıaka, Adıyaman'da “Yaşam Hak” adlı projesiyi anlattı

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Aylin Nazlıaka, gelmiş olduğu Adıyaman’da, “YaşamHak” adlı projenin tanıtımını yaptı.

Türkiye'de kadına yönelik şiddeti engellemek için “YaşamHak” adlı projenin tanıtımı için CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Yeni mahallede bulunan özel bir düğün salonunda program düzenlendi. Gerçekleştirilen programa CHP Kadın Kolları Genel Başkan Aylin Nazlıaka, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İl Başkanı Burak Binzet, Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz ve çok sayıda partili katıldı. Maske ve sosyal mesafenin dikkat edildiği programda konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, birlik ve beraberlik mesajları vererek, her zaman kadına yönelik şiddetle mücadelede her zaman var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Daha sonra konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise konuşmasında, “Bizler muhalefet partisiyiz, bizim imkanlarımız kısıtlı ama iktidara yapmaları gerekenler konusunda genel başkanımız her daim önerilerde bulundu. Ancak vatandaşları dinlemedikleri gibi muhalefeti de dinlemeyen bir iktidar var. Korona Virüs sürecini başarısız bir şekilde yöneten hükumet, şuanda da ekonomiyi batırmış durumda. Bir gece yarısı bu ülkenin merkez bankasının başkanı değişti. Dolar 7.2’den 8’leri geçti. Bir gecede esnafımız, çiftçimiz, köylümüz ve hepimiz fakirleştik. Zaten zor süreçler yaşıyoruz. Millet şuanda gerçekten evine ekmek götüremiyor, esnaflarımız siftah yapamıyor. Vatandaşlarımız ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor ve biz bunun farkındayız. Bu sürecin son bulması ve insanlarımızın mağduriyetinin son bulması için her daim genel başkanımız, milletvekillerimizle iktidara yol gösteriyoruz, çağrıda bulunuyoruz ancak iktidarın vatandaşı unuttuğunu hepimiz biliyor ve görüyoruz. İnşallah dayanışma içerisinde ülkemizi hep beraber bu karanlık günlerden kurtaracağız” dedi.

“YaşamHak” adlı projeyi partililere anlatan CHP Kadın Kolları Genel Başkan Aylin Nazlıaka, “Ne yazık ki kadına yönelik şiddet her geçen gün daha da kontrolden çıkmış durumda. Bizlerde bu noktada bir proje yapıp hayata geçirdik. Bu proje ile genel merkezimizde bir çağrı merkezi kurduk. Bu çağrı merkezimizi arayanlara hem ücretsiz hukuki destek, hem ücretsiz psikolojik destek hem de diğer ihtiyaçlarını karşılamak konusunda hizmet veriyoruz. Bugün Adıyaman Barosuyla imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde Adıyaman’daki şiddet gören mağdurlarımıza da ücretsiz hukuki destek sunacağız. Önemli olan şu, zor zamanlarda yan yana durmak. Bu nedenle duruşmalarda, karakollarda ve her yerde kız kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz. Her aşamada kadınlarımızın yanında durmayı önemsiyoruz. Bütün davaları takip ediyoruz çünkü biliyoruz ki bizim bulunduğumuz davalarda daha adil kararlar çıkıyor biz orada bulunduğumuzda yok kravat takmıştı, yok efendi durmuştu diye iyi hal indirimleri uygulanmıyor. Keşke bizim orada olmamıza ihtiyaç olmasa adalet kendiliğinden adil kararlar verse ama ne yazık ki içerisinde bulunduğumuz dönemde üstünlerin hukuku var” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kadın kollarına üyelik yapan kadınlara CHP rozetleri takıldı.

