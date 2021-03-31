Başkan Dağtekin: “Başarının sırrı ortak payda, uyum ve uzlaşı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dağtekin: “Başarının sırrı ortak payda, uyum ve uzlaşı”

İHA

Başkan Dağtekin: “Başarının sırrı ortak payda, uyum ve uzlaşı”

AK Parti Çelikhan İlçe Teşkilatı danışma meclisi toplantısı İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in katılımı ile gerçekleştirildi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in başkanlık yaptığı danışma meclis toplantısına İlçe Koordinatörleri Nihat Karaaslan, Mehmet Veysel Akyol, Mehmet Şahin, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı, Gençlik Kolları Koordinatörü Muhammed Tuncay ve belediye meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe, belde ve mahalle teşkilatına mensup çok sayıda parti yöneticisi katıldı.
Toplantının başında İlçe Koordinatörleri Nihat Karaaslan, Mehmet Veysel Akyol ve Mehmet Şahin birer sunum yaparak hazırladıkları raporlar ve teşkilat çalışmalarına yönelik bilgiler verdi. Çelikhan İlçe Başkanı Mehmet Baltacı ise gönül seferberliği kapsamında yapılan yeni üye çalışmalarının yanı sıra gündeme ilişkin bazı konulara değindi. Daha sonra konuşan Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ise belediyenin çalışmaları hakkında partililere bilgi verdi. Partililerden gelen soruları da yanıtlayan Bulut "Daha yaşanabilir bir Çelikhan için Ak Belediyeciliğin tüm standartlarını hak ve adalet çerçevesinde ilçemize taşıyacağız" dedi.
Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise AK Partili yerel yönetimlerle ve teşkilatlar arasındaki uyuma dikkat çekerek “Milletimize en güzel hizmeti sunmamızın gerisinde teşkilatlarımızla AK Belediyelerimizin arasındaki uyumun büyük bir önemi var. Allah’a çok şükür; Çelikhan ilçemizde sağladığımız bu uyum, Türkiye’ye örnek olacak niteliktedir. Bu vesile ile Belediye Başkanımız Mustafa Bulut ve İlçe Başkanımız Mehmet Baltacı’yı kutluyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Bulut’un teşkilattan gelme deneyimi, her zaman yol gösterici olmuştur. Bu birikimiyle bulunduğumuz her platformda kendilerini adeta bir ağabey olarak gördük. Yapmamız gereken ise bu örnek çalışmayı tüm Adıyaman’a hatta tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmaktır. Biz birbirimizle varız. Biz birbirimizi yükseltirsek hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah’a çok şükür bugüne kadar hem seçim süreçlerinde hem de kongre süreçlerinde bir sorunla karşılaşmadık. Bilhassa Çelikhan ilçemizde bugüne kadar en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Örneğin; belediye başkanlığı seçimlerinde ilçemizden birbirinden değerli aday adaylarımız oldu. Ancak ne zaman ki belediye başkanlığına Mustafa Bulut başkanımızı adayımız olarak belirlediğimizde herkesin ortak aday üzerinde birleşmesi ile seçimlerden en yüksek oy almamıza vesile oldu. Bu tablo bizleri oldukça gururlandırdı. Aynı şekilde Çelikhan kongremizde, örnek kongrelerden biri oldu. Çelikhan teşkilatımız bu birlik ve beraberliği büyük kongremizde de kendisini gösterdi. İşte bu durum birliğin, beraberliğin ve rahmetin bir eseridir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ülkemize, Adıyaman’ımıza ve Çelikhan’ımıza hizmet olarak sürdüreceğiz. Ulaşmadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana dek bize durmak, dinlenmek haramdır” dedi.
Konuşmasının devamında Çelikhan ilçesinin sorun ve sıkıntılarına da değinen Başkan Dağtekin “Çelikhan ilçemiz ile ilgili tespit ettiğimiz sorun ve sıkıntıları en kısa sürede ortak akılla çözüme kavuşturacağız. Öncelikli olarak karayolları ve Çat Barajı ile ilgili sorunları başlıca gündemimize aldık. Sorunların bir an önce çözüme kavuşması için yoğun bir mesai harcayacağız. Adıyaman il teşkilatı olarak çok güzel bir o kadar da özel bir çalışmayı hayata geçirdik. Her bir yönetim kurulu arkadaşımızdan kendi çevresinden saygın olan, akil insan diye bilinen ağabeylerimizi bize bildirmelerini istedik ve biz de teşkilat olarak evine misafir olalım dedik. Bu uygulamayı tüm ilçe teşkilatlarımızın yapmasını istiyoruz. AK Parti olarak bugüne kadar bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşi düşürmek isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını, Türkiye ortak paydasında birleştiren bir parti olduk. Dolayısıyla saha çalışmalarında yapmamız gereken eski yeni demeden tüm camiayı toparlamamız gerekiyor. Bunun için başkaları ne yaparsa yapsın, bizi işimize bakacağız. Türkiye için ne yapabiliriz, ona bakacağız. Milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl güçlendiririz, ona bakacağız. Ülkemizi ve Adıyaman’ı daha güvenli, daha huzurlu, daha müreffeh hâle nasıl getirebiliriz, ona bakacağız. Aslında Adıyaman’ımız bir bakıma rahmetlik Erbakan hocamızın bizlere emaneti. Bilindiği gibi Hizmetİş sendikası Adıyaman’da kurulmuştur. 70’li yıllarda Mustafa Kocatürk’ün belediye başkanlığı döneminde, Hüseyin Tanrıverdi ve beraberindeki altı kişiyle kurduğu ve şimdilerde ise Türkiye’nin en büyük emek hareketlerinden biri olan Hizmet İş’in genel merkezi Adıyaman’dı. Bu bile başlı başına Adıyaman’ın birlik ve beraberlik içerisinde neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Biz yeniden toparlanmak mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2023, 2053 ve 2071 olan ufuk çizgimize ulaşmanın yolu bu birlik ve beraberlikten geçmektedir. Allah muhafaza bu yolda tökezlersek, bu millet ve vatan düşmanlarının ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Varsın o çevreler ahlaksız siyaset anlayışlarıyla oyalansınlar. Biz vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Bizler milletin kapısını seçimden seçime çalan, hâlinihatırını seçimden seçime soran bir parti asla olmadık, olmayacağız. Dolayısıyla her çalışmamızı bir dava şuuru ve bilinciyle yapmamız gerekiyor. Bu vesile Çelikhan İlçemizde gerçekleştirdiğimiz Danışma Meclisi Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

400 yıllık tarihi hamamın içinde incir ağacı
YEREL HABERLER 400 yıllık tarihi hamamın içinde incir ağacı
Milletvekili Tutdere, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, kentsel dönüşüm alanında ...
Badem bahçelerinde görsel şölen Türkiye’nin en büyük badem bahçelerine sahip Adıyaman’da çiçek açtı
YEREL HABERLER Badem bahçelerinde görsel şölen Türkiye’nin en büyük ...
Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucuya 4 gözaltı
Başkan Kılınç esnaflarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç esnaflarla bir araya geldi
Nazlıaka, Adıyaman'da “Yaşam Hak” adlı projesiyi anlattı
YEREL HABERLER Nazlıaka, Adıyaman'da “Yaşam Hak” adlı projesiyi ...
Tut’ta kırmızı çizgi çizildi
YEREL HABERLER Tut’ta kırmızı çizgi çizildi
‘Önce Vatan Tepesi’nde fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER ‘Önce Vatan Tepesi’nde fidanlar toprakla buluştu
Kahta’da kırmızı çizgi uygulaması başladı
YEREL HABERLER Kahta’da kırmızı çizgi uygulaması başladı
Gölbaşı Belediyesi okul önlerine kırmızı çizgi çekiyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi okul önlerine kırmızı çizgi ...
Öncelik yaya uygulaması Besni’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Öncelik yaya uygulaması Besni’de gerçekleştirildi
Samsat'ta açık havada toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Samsat'ta açık havada toplantı yapıldı
Görme engelliler için sesli kitap kafe açıldı
YEREL HABERLER Görme engelliler için sesli kitap kafe açıldı
Adıyaman kırmızı çizgiyi çekti
YEREL HABERLER Adıyaman kırmızı çizgiyi çekti
Alacak verecek kavgasında yaralanan şahıs öldü
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgasında yaralanan şahıs öldü
Adıyaman’da korkutan korona virüs artışı
YEREL HABERLER Adıyaman’da korkutan korona virüs artışı
Silahlı kavgada yaralandı, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı kavgada yaralandı, 4 gün sonra yaşam savaşını ...
Adıyaman’da sahte banknot ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da sahte banknot ele geçirildi
Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
YEREL HABERLER Geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili doğru ...
SGK Müdürü Tekin’den yapılandırma açıklaması
YEREL HABERLER SGK Müdürü Tekin’den yapılandırma açıklaması
Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor Üç ayda 9 adet malzeme deposu bulundu
YEREL HABERLER Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor Üç ayda 9 ...
Adıyaman’ın önemli kanaat önderi Seyda Hoca aşı oldu
YEREL HABERLER Adıyaman’ın önemli kanaat önderi Seyda Hoca aşı oldu
Kahta’da kilitli parke çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kahta’da kilitli parke çalışmaları devam ediyor
Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında alevler tanka ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Benzin yüklü tanker yangınında faciadan ...