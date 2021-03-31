Besni'de haşere ile mücadele başladı

Adıyaman'ın Besni Belediyesi ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Yaz aylarında vatandaşların haşere problemi yaşamamaları için çalışmalara başlanıldığını belirten belediye yetkilileri, tek gayelerinin Besni’lilerin bu yıl haşeresiz bir yıl geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Larva döneminin haşereyle mücadelede en önemli evre olduğunu da belirten yetkililer, bundan sonra haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için üreme alanları olarak bilinen su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde her ay düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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