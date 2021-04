Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet can Erdoğan yeniden seçildi.

Adıyaman il genel meclis üyesi olarak 17 yıldır görev yapan Mehmet Can Erdoğan, 3. kez Başkanlığa seçildi. Tek liste halinde girdiği seçimlerde 30 meclis üyesinin tamamı oy kullandı. Oylama sonucunda 3 oy geçersiz sayılırken, 27 oy ile yeniden Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi.

Oylama sonrasında açıklamada bulunan Mehmet Can Erdoğan, kendisini tekrar bu göreve layık gören il genel meclis üyelerine teşekkür ederek, “Ne kadar ağır bir sorumluluk altında olduğumun farkındayım. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada yine hep birlikte bu görevi yürüteceğiz. İlimizin kırsal kesimlerine en güzel hizmeti çıtayı yükselterek yapmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

