Adıyaman´da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi´nde meydana geldi. Abdurrahman Şahin yönetimindeki 02 FR 509 plakalı otomobil, kavşakta İbrahim Aktan yönetimindeki 02 KP 888 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Şahin, Ayten Aktan ve Halise Şahin ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-02 11:24:50



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