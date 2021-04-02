Besni'de Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni'de Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı

İHA

Besni'de Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlandı

Adıyaman’ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Besni Kaymakamlığı ve Besni Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen programda otizmli çocuklar ile pasta kesilerek mavi balonlar dağıtıldı.
Düzenlenen programa Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış kara, Müftü Mehmet Ünsal, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Metehan Adıgüzel, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.
Programda Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, tarafından günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan konuşmaların ardından otizmli çocuklar daha sonra Besni Jandarma Komutanlığına giderek burada zaman geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

YEDAM bağımlılıkla mücadele için Adıyaman'da açıldı
YEREL HABERLER YEDAM bağımlılıkla mücadele için Adıyaman'da açıldı
Yaralı köpeğin imdadına belediye yetişti
YEREL HABERLER Yaralı köpeğin imdadına belediye yetişti
Milletvekili Fırat, kazazedelerle ilgilendi
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat, kazazedelerle ilgilendi
Çelik, Dünya Otizm Farkındalık Gününü kutladı
YEREL HABERLER Çelik, Dünya Otizm Farkındalık Gününü kutladı
Samsat Müftüsü Yusuf Türk oldu
YEREL HABERLER Samsat Müftüsü Yusuf Türk oldu
Samsatlı kadınlar el sanatlarında iddialı
YEREL HABERLER Samsatlı kadınlar el sanatlarında iddialı
Besni'de kaçak kazı yapanlara suçüstü
YEREL HABERLER Besni'de kaçak kazı yapanlara suçüstü
Adışaman'da eş zamanlı silah operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adışaman'da eş zamanlı silah operasyonu: 2 gözaltı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman´da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye eleman Sanayinin en büyük sorunlarından biri olan kalifiye eleman sorununu ASGEM çözüyor
YEREL HABERLER İşçiye altın bilezik, işverene kalifiye ...
Yaşlı ve engellilerin evleri pırıl pırıl
YEREL HABERLER Yaşlı ve engellilerin evleri pırıl pırıl
Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Polislerden broşürlü korona virüs uyarısı
Milletvekili Tutdere, Kılınç ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Kılınç ile bir araya geldi
Spor kompleksinde kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Spor kompleksinde kurs kayıtları başladı
Adıyaman’da karantinaya alınan adres sayısı artıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da karantinaya alınan adres sayısı artıyor
Tank yüklü Tır üst geçit nedeniyle ilerleyemedi
YEREL HABERLER Tank yüklü Tır üst geçit nedeniyle ilerleyemedi
Korona virüsten ölen sağlıkçılar anıldı
YEREL HABERLER Korona virüsten ölen sağlıkçılar anıldı
Jandarmadan define arayan şahıslara suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan define arayan şahıslara suçüstü
Hayatını kaybeden meclis üyesinin yerine yeni üye göreve başladı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden meclis üyesinin yerine yeni üye ...
Adıyamanlı sporcular madalya ile döndü
YEREL HABERLER Adıyamanlı sporcular madalya ile döndü
Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi
YEREL HABERLER Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi
Kahta’da lise öğrencisi kitap yazdı
YEREL HABERLER Kahta’da lise öğrencisi kitap yazdı
Kahta’da en çok kitap okuyanlara hediye verildi
YEREL HABERLER Kahta’da en çok kitap okuyanlara hediye verildi