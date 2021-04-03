Besni´de kaçak kazıya 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atmalı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, A.O., E.T., A.K. ve C.T.´yi suçüstü yakaladı. Beraberlerinde kazıda kullanılan malzemeler ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-04-03 11:38:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.