Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında dün saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Adıyaman´da cadde ve sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamaya yönelik kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-03 12:17:26



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