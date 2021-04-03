İkra Koleji bursluluk sınavı yaptı

Adıyaman İkra Koleji, maske ve mesafe kuralları çerçevesinde bursluluk sınavı yaptı.

“İkra Hayata Hazırlar” sloganı ile yola çıkan İkra Koleji eğitim çalışmalarına devam ediyor. İkra Koleji bu hafta iki gün süren bursluluk sınavı gerçekleştirdi. Yoğun bir katılım nedeniyle başvuranların hepsi sınava giremedi.

Maske ve mesafe konusuna dikkat edilerek yapılan sınava giren tüm öğrenciler pandemi kuralları konusunda uyarıldı. Yapılan bursluluk sınavında dereceye giren öğrenciler orman içerisinde tabiatla iç içe bir kampüs alanı olan İkra Kolejinde burslu olarak eğitim alma hakkına sahip olacak.

İkra Koleji öğrenci ve veli merkezli projeleriyle eğitime katkı sunmaya devam ediyor.

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