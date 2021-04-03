Gölbaşı kısıtlamayla sessizliğe büründü

Doktor ile "torbacı" olarak kullandığı öne sürülen hastası kırmızı reçeteli hap sattıkları iddiasıyla yakalandı

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GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağı çıkma yasağıyla sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin ardından kırmızı kategoride olan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Türkiye'de 58 ilde dün başlayan kısıtlamayla birlikte ilçe merkezi sessizliğe büründü. Vatandaşlar sadece ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıktı. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek olan kısıtlamada polis ekipleri, anonslar yaparak vatandaşları uyardı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı

2021-04-03 15:10:09



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