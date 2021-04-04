Adıyaman'da evden 30 bin TL'lik altın çalındı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler girdikleri evden 30 bin TL değerindeki altınları çalıp, kaçtı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Altun'a ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan 30 bin TL değerindeki altınları çalıp, kaçtı. Eve gelen Hüseyin Altun, kapının zorlanarak açıldığını ve altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yapıp, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-04 10:29:04



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