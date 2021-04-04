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Başkan Dağtekin: "Ahmet Aydın Adıyaman'ın ender siyasetçilerdendir"

İHA

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Milletvekili Ahmet Aydın'ın kendisini memlekete ve ülkesine adayan bir siyasetçi olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Dağtekin: "Ahmet Aydın Adıyaman'ın ender siyasetçilerdendir"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Milletvekili Ahmet Aydın’ın kendisini memlekete ve ülkesine adayan bir siyasetçi olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulundu.
Başkan Mehmet Dağtekin, 7. Olağan Büyük Kongresi sonrası yeniden Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ı tebrik ederek, AK Parti ailesi olarak kendisine olan kalbi muhabbetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Başkan Dağtekin, Milletvekili Aydın’ın bu ilin bir evladı olarak eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda Adıyaman’a çağ atlamasına vesile olan ender siyasetçilerden biri olduğunu belirtti.
Başkan Dağtekin, “AK Parti Adıyaman İl Teşkilatı kurucusu olmasının yanı sıra 2002 2007 yılları arasında İl Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Aydın, sırasıyla 23. 24. 25. 26. ve 27. Dönem Adıyaman milletvekilliği 23. Dönemde, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve 24. ve 25. Dönemde, AK Parti TBMM Grubunda Grup Başkanvekilliği, 26. Dönemde TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı.
2021 Yılına kadar partimizin merkez disiplin kurulu başkanı olarak görevini sürdüren Ahmet Aydın, büyük kongremizle birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ile yeniden merkez disiplin kurulu başkanı olarak görevlendirilmesi bile başlı başına kendisine olan güvenin ve istikrarın en önemli göstergesidir. Belki de hiç bir siyasetçiye kısmet olmayacak bu ulvi görevleri layıkıyla yerine getiren Ahmet Aydın ile AK Parti ailesi olarak ne kadar gurur duysak azdır. En yakın çalışma arkadaşı olarak şunu özellikle belirtmek istiyorum, Ahmet Aydın bu toprakların evladıdır. Bu şehrin bir evladı olarak her alanda yaptığı hizmetlerle övünç kaynağımız olmuştur. İnşallah bundan sonra da ilimizi farklı bir konuma taşıyamaya hep birlikte devam edeceğiz. İl başkanlığı görevim boyunca gerek Ankara ziyaretlerimiz olsun gerekse Adıyaman’daki saha çalışmalarımızda olsun Ahmet bey bu süreçlerde adeta bir koordinatör olarak bize yol gösterici olmuştur. Tek derdi Adıyaman’ımızı kalkındırma ve büyütme, hemşehrilerimizin huzurunu ve refahına ileriye taşımak olan Ahmet Aydın’ın verdiği bu mücadelenin yanında Ankara’ya giden her bir vatandaşımıza kapsını ve gönlünü sonuna kadar açması ise tam bir gönül insanı olduğunun en somut örneklerinden biridir. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, hizmet gerektir, ama yeterli değildir. Yeterli olan hizmet verdiğiniz yerdeki halkın gönlünü kazanmaktır. Allah’a hamdolsun ki, milletvekillerimizden belediye başkanlarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımızdan mahalle başkanlarımıza kadar her zaman bu şiarla yolumuza devam ediyoruz. Adıyaman artık eski Adıyaman değil. 2002 Yılı öncesi ile 2002 yılı sonrasında ki fotoğrafa baktığımızda Adıyaman’ın siyasi tarihi olarak altın diye tarif edebileceğimiz dönemi yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Ahmet Aydın ve milletvekillerimizin büyük gayret ve azimleriyle Adıyaman’ın her dönemine ayrı bir damga ve silinmez izler bırakmışlardır. Yılların ihmali olan birçok proje bizim dönemimizde hayat bulmuştur. Bunun en bariz örneklerinden olan Nissibi Köprüsü, eğitim ve araştırma hastanesi, duble yollar, Adıyaman Üniversitesi, havalimanı, yeni valilik binası, beşpınar projesi, tuz hanı restorasyonu, altınşehir köprülü kavşak, toplu konut projeleri gibi onlarca irili ufaklı yüzlerce yatırım Adıyaman’a kazandırılmıştır. Yine pandemiye rağmen yatırımlarda hız kesmemiş bu dönemde 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatına başlanması, Erkenek ile Recep İçme Suyu inşaatının başlanması, Büyükçay Barajı'nın ihalesinin yapılması, Koçali ve Gömükan baraj inşaatları ise devam etmektedir. NarinceGerger Yolu ihalesi ise 26 Kasım'da yapıldı. 484 Konuttan oluşan Merkez Kentsel Dönüşüm 1. Etap ihalesi 16 Ekim'de yapıldı. AFAD Konutları yapımı devam etmektedir. TOKİ Adıyaman ve Kahta Sosyal Konutları yapım işi ihale süreci başlamıştır Türkiye'nin en büyük ve şehrimizin en prestijli projelerinden olan Adıyaman Millet Bahçesi ile Besni Millet Bahçesi'nde inşaat çalışmaları yine bu zorlu süreçte devam etmektedir. Tüm bunlar milletvekillerimizin yoğun gayretleri sonucu kısa sürede şekillenmiştir. Allah’a şükürler olsun şehrimizde huzur ve uyum içerisinde kalkınmamızı ve gelişmemizi devam ettiriyoruz. Kısacası Adıyaman’ın dört bir yanından kalkınmanın ve büyümenin ayak sesleri gelmeye devam edecek. Yatırım üstüne yatırım yapıyor, hizmet üstüne hizmet üretiyoruz. Allah’ın izniyle de çıktığımız bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Adıyaman’ımızda her alanda değişim ve dönüşümün mimarı olan Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın’ın ilimizde gerçekleştirdiği projeler her türlü takdirin ötesindedir. Şehrine, ülkesine, aziz hemşehrilerimize sevdalı olan Ahmet beyle gurur duyuyor ve iftihar ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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