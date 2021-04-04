Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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KAHTA(Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

bİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatı. Baskında evde arama yapan ekipler, 180 gram bonzai ele geçirirken, M.K., U.E., B.Ö., M.S.Y. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2021-04-04 13:53:25



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