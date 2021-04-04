Sınava girerken kimliğini unutan öğrenciye polis yardımı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kimliğini unutan ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci sınavına girecek olan Rıdvan Taş, polisler tarafından sınava yetiştirildi.
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'ne, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci sınavına girmek için gelen Rıdvan Taş, kimliğinin yanında olmadığını fark edince 155 polis hattını arayarak yardım istedi. Okula gelen polis ekipleri Taş'ı, araçlarına alarak Nufus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada kimlik belgesi alınan Taş, yine polis ekipleri tarafından okula getirilerek sınava girmesi sağlandı. Sınava yetiştirilen Taş, polis ekiplerine teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-04-04 14:19:12
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