Gölbaşı'nda kısıtlamayı ihlal eden 350 kişiye ceza kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 350 kişiye ceza kesildi.

Hafta sonu kısıtlamaya rağmen parklara giden ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen kişiler denetimden kaçamadı. Polis ekipleri salgın tedbirleri kapsamında denetimlerini gece ve gündüz sürdürdü. Sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden toplamda 350 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesti. Polis ekipleri aynı zamanda denetimler kapsamında 100 aracıda kontrol etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.