Adıyaman'da kızların kavgası kamerada

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sokak ortasında kızların tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.

Eskisaray Mahallesi'nde sokak ortasında karşılaşan iki kız arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra okul çantalarını yere bırakan kızlar, kavga etmeye başladı. Birbirlerine tekme tokat vuran, saçlarından tutup birbirlerini yerde sürükleyen kızların kavgası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kimlikleri öğrenilemeyen kızlar, vatandaşların müdahalesi ile birbirinden ayrılarak bölgeden uzaklaştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-05 12:14:27



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