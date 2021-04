Başkan Dağtekin’den 104 emekli amiralin bildirisine sert tepki

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 104 emekli amiralin demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildirisine sert tepki gösterdi.

Başkan Mehmet Dağtekin, bugünlerde yine, eski sistemin ve eski Türkiye ezberlerinin esiri olan odakların eski ezberleri yeniden sahnelemek için yoğun bir gayret içinde olduğunu söyledi.

Dağtekin, “Güçlü ve cesur bir Türkiye hepsinin ayarlarını bozdu. Ayarları bozulan bazı hadsiz emekli amiraller, bir bildiriyle ayar vermeye kalkmış. Haddinizi bilin” şeklinde uyarıda bulundu.

Açıklamasında, bir grup emekli amiralin hazırladığı bildiri vesayetçi zihniyetin her dönem hortlamaya hazır beklediğini gösterdiğini ifade eden Dağtekin, “Şanlı 15 Temmuzda milletimiz bu zihniyeti ezmiş fakat belli ki tortuları kalmıştır. Demokrasimiz bu tortuları da temizleyecek kadar güçlüdür. Türkiye’nin çok çok güçlendiği uluslararası arenada sesini yükselttiği, güvenlik politikaları kapsamında hakkını aradığı, olağanüstü bir şekilde sesini yükselttiği bir dönemde böyle bir bildirinin Türkiye Cumhuriyeti’nin bu mücadelesine karşı yapıldığı son derece aşikardır. Elbette burada önemli olan siyaset kurumunun nasıl bir pozisyon alacağıydı. Bu nokta AK Parti en başından itibaren emuhtırada,17/25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da milletimizin hissiyatına tercüman olmuş, milli iradenin gereğini yerine getirmenin ne demek olduğunu farkında olarak, her defasında bu vesayete karşı sesini yükseltmiş ve karşısında dimdik durmuş bir siyasi hareket olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bunu milletiyle el ele vererek yapmıştır. Elbette burada önemli olan tüm siyasi partilerin ortak tepki vermesini önemli buluyoruz. Cumhur ittifakı olarak çok net pozisyonumuzu ortaya koyduk. Bu tepkinin muhalefet partilerinde de olmasını bekliyorduk ki ana muhalefetin lideri ve yeni kurulan partilerin temsilcilerinin bu bildiriyi yapay gündem olarak nitelendirmesi oldukça anlamlıdır. Yapay gündem derken aslından kendilerinin yapay gündemlerle oluşturulmaya çalıştıkları algılar dünyasında gerçek ötesi bir illüzyonda yaşadıklarını net bir şekilde görmüş olduk” dedi.

Sözlerinin devamında AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye demokrasisinin güçlü bir hale geldiğini ifade eden Dağtekin “Uzun siyaset yaşamının her döneminde ve 2002 yılında iktidara geldiği günden bu yana da darbelere ve vesayetçi sistem ve temsilcileriyle bedeli ne olursa olsun kişisel ve siyasal dik duruşu belli olan ve bu uğurda mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, vesayetin son temsilcileri diyebileceğimiz bu güruhun yine hedefinde. Emekli 104 amiralin önceki gece yayınladığı bir bildiri ile yine; milli iradenin temsilcilerine, sivil siyasete 'ayar' verilmeye çalışıldı. Bildirinin her satırında kullanılan buyurgan, üstenci, kibirli dil; eski ezberlerin hadsizce dayatılmaya çalışıldığının en belirgin göstergesi. Hamdolsun ki; Devletimizin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bugüne kadar demokrasi mücadelesi veren ve bu noktada ödediği bedeller anlamında çok güçlü bir demokratik bir lider var. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tür meydan okumalara, Türkiye’nin kendi mücadelesini baltalayabilecek gayrı meşru çıkışlara gereken cevabı siyaseten vereceğiz. Aziz milletimiz bu tür müstemleke yapıları gönüllerinde zaten mahkum etmişlerdir. Orta çıkan bu tablo aslında bitmeyen kinin ve milletimize karşı bitmeyen öfkenin bir yansımasıdır. Bu bildirinin milletimiz nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Bunun yanında meşru kurumlarımızın nezdinde de hiçbir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bu nesli tükenmiş, arkaik, ve kibirli, doğrunun adeta kendi tahakkümlerinde olduğuna inanan, kendi doğruları dışında başkasının doğruluğun makul ve meşru kabul etmeyen bu anlayış artık tasfiye olmuştur. Ancak burada önemli olan, sadece tasfiye olmaları değil, bu tür hukuksuz girişimlerin bağımsız yargı tarafından gereğinin yapılması, bu parmak sallama halinin yargı tarafından mutlaka karşılığının bulunması ve gereğinin yapılmasını temenni ediyoruz. Darbe ve cunta hevesinde olan eski vesayetçiler bilsinler ki; 84 milyon milletin de, milletin evi külliyenin de ışıkları sabahlara değil, sonsuza kadar yanıyor ve yanama devam edecektir. Millet iradesine saygı duymayı bir türlü öğrenemeyenlere, bu millete duyduğu kin bir türlü bitmeyenlere son olarak diyorum ki; bizde 15 Temmuz destanları bitmez, bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

