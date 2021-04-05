Adıyaman'da korona virüs denetimleri sürüyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmeleri ve berberlerde hijyen ve sosyal mesafe kuralı denetimi yaptı. İlk olarak ildeki lokanta ve restoranları denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sahipleri ve çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirirken, hijyen kuralları ile sosyal mesafenin korunması konularına da dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Daha sonra berberlerde bir denetim gerçekleştiren ekipler, iş yeri sahiplerine salgın riski ve sosyal mesafe konularında gerekli uyarıları yaptı.

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