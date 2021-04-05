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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan, araç çarpmasıyla öldü

DHA

Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan, araç çarpmasıyla öldü


Murat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.
Kahta-Gerger kara yolunun 30'uncu kilometresindeki Aydınpınar köyü yakınlarında, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlana çarptı. Köylüler, yol kenarında kanlar içindeki çizgili sırtlanı görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde, sırtlanın telef olduğu belirlendi. Jandarma, çizgili sırtlanın ölümüne yol açan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gerger Murat KURT
2021-04-05 17:53:12

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