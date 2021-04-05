Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, basın mensupları ile bir araya gelerek 'Hizmette 2.Yıl Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. 8 Nisan 2019 31 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan hizmetleri basın mensuplarına aktaran Başkan Turanlı, pandemi nedeniyle toplantının ertelendiğini ve bugüne kadar gelindiğini söyledi.

Hizmette nasıl bir yönetim anlayışı sergilediklerine dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, konuşmasında göreve geldikten sonra siyasi rozetini çıkartıp herkese eşit mesafede, ilçeye daha güzel hizmetler kazandırmak için çalıştığını söyledi. Başkan Turanlı, “Belediye başkanlarının görevlerinden biri de halkla istişare etmek, halkın sesi ve kulağı olan basın mensuplarıyla bir araya gelip yaptığı hizmetleri kamuoyuna paylaşmaktır. Yola çıkış amacımız halka hizmettir. Halka hizmet ederken de bir yerleri eleştirmek değil bu bize yakışmaz ve zaman kaybından öte bir şey değildir. Belediye başkanları seçildiği gün itibarıyla siyasi parti rozetini bırakıp hizmet kimliğine bürünür. Biz de bunu kendimize ilke edindik. Kahta’mıza daha güzel hizmetler kazandırmak için daha etkin bir şekilde çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Elbette ki hizmet süremiz zarfında eksikliklerimiz, hatalarımız olmuştur. Hizmet ederken de hatalarımızı eksikliklerimizi en asgari seviyeye indirerek çalışmaya devam ediyoruz. Bizler bu yola çıkarken halkımıza verdiğimiz hizmet sözlerini ve projelerimizi yerine getirmenin azmi ile çalışıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz hizmetleri, yapamadığımız hizmetleri ve gerekçelerini sizlerin aracılığı ile halkımızla paylaşacağız. İnşallah programdan sonra siz değerli basın mensuplarımızla yapmış olduğumuz hizmetleri, hayata geçirdiğimiz projeleri yerinde görmek üzere bir gezi programı hazırladık. Birlikte yapmış olduğumuz hizmetleri ve hayata geçirdiğimiz projeleri birlikte yerinde göreceğiz” dedi.

İki yıllık faaliyetleri konu alan video gösteriminde konuşan Turanlı, “Çözüm Merkezi’nin yenilenmesi, Covid19 ile mücadele, yolların yapımı, altyapı, içme suyu şebekesi, kilit parke taşı çalışması, sathi kaplama, mezbahana revizyonu, Haydaran suyunun alındığı yerde yenileme çalışmaları, Kanal Boyu (Mehmet Yavuz Parkı) Yürüyüş Yolu 1. Etap projesi, Trafik Eğitim Parkı, Yavuz Selim Parkı, Hilal Parkı, Süs Havuzları, Sosyal Projeler, Anne Taksi Projesi, Gezici Kütüphane Projesi, otogar kavşağında hayata geçirilen yeni hizmet noktaları, Sosyal Kart Projesi, Hayvan Barınağı Projesi, Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazarı Projesi, Geri Dönüşüm Projesi, Kültür Turları Projesi, 2 Çevre Yolu Projesi, Kapalı Hayvan Pazarı ve makine ikmal yeri ile ilgili yapılan çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kahta Belediyesi olarak yer tahsisi alamadıkları için hayata geçiremedikleri projeleri ile ilgili de bilgi veren Başkan Turanlı, “Meydan Projesi için 1 Nolu Sağlık Ocağı yeri, Şehir Parkı projeleri için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yeri, Sebze Ve Meyve Hali Projesi içi ise Karşıyaka mahallesindeki hazine arazisi, aynı şekilde Buğday Pazarı, Galericiler Sitesi ve içerisinde Gasilhane’nin yer alacağı Yeni Mezarlık Projeleri için talep ettiğimiz hazine arazilerinin tahsisi yapılmadı. Talep aşamasında devam eden projelerimiz ise HES projesi, Buğday Pazarı Yeri, Cep otogar projesi, şehir içi içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi, Atık Su Arıtma Tesisi projesi” diye konuştu.

Toplantı sonrası Başkan Turanlı, gazetecilerle birlikte tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

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