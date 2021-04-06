Adıyaman'da 1 mezra, karantinaya alındı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN´ın Besni ilçesine bağlı Kutluca köyünün Karnaçık mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bazı kişilerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Kutluca köyüne bağlı ve 200 kişinin yaşadığı Karnaçık mezrasının 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Mezranın giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kontrol amaçlı yaya ve araç ulaşımına kapatıldı. Jandarma, mezrada halkı dışarı çıkmamaları yönünde anonslarla uyarıyor. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2021-04-06 09:48:24



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