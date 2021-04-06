Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman’da, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ilçe merkezinde durumundan şüphelenilen D.A., idaresindeki araç durdurularak arandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 133 gram metamfetamin ile eroin maddesi gele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerince yine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda 4 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Polis ekipleri ecza haplarını bulduğu araçta oturan M.K., isimli şahsıda ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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