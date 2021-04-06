Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 116 gram metamfetamin, 15 gram eroin ve 4 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi. Polis uyuşturuculara el koyarken, otomobildeki D.A. ve M.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)

2021-04-06 11:44:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.