Kaldırım işgallerine göz açtırılmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldırım işgallerine göz açtırılmıyor

İHA

Kaldırım işgallerine göz açtırılmıyor

Halkın çözülmesini istediği sorunların başında gelen kaldırım işgalleri ile ilgili sıkı denetimlerine devam eden Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında kaldırımları işgal eden esnafları uyardı.
Belediye Başkan Süleyman Kılınç’ın göreve başlaması ile artan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyardıklarını, işgale devam edilmesi durumunda yazılı bir ihbarname gönderdiklerini, yine işgalin devam etmesi halinde de kabahatler kanununun uyarınca cezai işlem uyguladıklarını dile getirdi.
Kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu söyleyen yetkililer, kaldırım işgallerine izin vermeyeceklerini belirterek, “Vatandaşların rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımların bazı esnaflar tarafından işgal edilmesinden dolayı ortaya çıkan olumsuzluğu gidermek için denetimlerimiz sıklaştırıp, işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat yaşanabilmeleri için gece denetimlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Kaldırım işgali ile hem yayaların yürüme haklarının elinden alındığını hem de görüntü kirliğinin meydana geldiğini kaydeden vatandaşlar ise, denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yenileniyor
YEREL HABERLER Yürüyüş yolunda bozulan kaldırım taşları yenileniyor
Besni’de 1 mezra karantinaya alındı
YEREL HABERLER Besni’de 1 mezra karantinaya alındı
Gölbaşı ilçesinde tefecilik operasyonu
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde tefecilik operasyonu
Gerginlikleri barış ile biten her iki köyün muhtarları bir araya geldi
YEREL HABERLER Gerginlikleri barış ile biten her iki köyün ...
Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda uyuşturucuya 2 gözaltı
Adıyaman'da 4 HDP'liye terör propagandasından gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 4 HDP'liye terör propagandasından gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok
HDP Adıyaman İl Başkanlığına operasyon
YEREL HABERLER HDP Adıyaman İl Başkanlığına operasyon
Adıyaman'da 1 mezra, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 1 mezra, karantinaya alındı
Belediye Başkan Yardımcısı Baba, göreve başladı
YEREL HABERLER Belediye Başkan Yardımcısı Baba, göreve başladı
Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi
YEREL HABERLER Turanlı, iki yıllık görev süresini değerlendirdi
Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm konusunu meclise taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere kentsel dönüşüm konusunu meclise ...
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan, araç çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan, araç ...
Adıyaman'da bir günde 77 adres karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir günde 77 adres karantinaya alındı
Yöresel ürünler fuarı açıldı
YEREL HABERLER Yöresel ürünler fuarı açıldı
Adıyaman Kuzey Çevreyolu, OSB’ye ulaşımı rahatlatacak
YEREL HABERLER Adıyaman Kuzey Çevreyolu, OSB’ye ulaşımı rahatlatacak
Adıyaman'da korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da korona virüs denetimleri sürüyor
Adıyaman’dan bildiri yayımlayan amirallere suç duyurusu
YEREL HABERLER Adıyaman’dan bildiri yayımlayan amirallere suç ...
‘Benim Oyun Sandığım’ Kahta'daki öğrencilere ulaştı
YEREL HABERLER ‘Benim Oyun Sandığım’ Kahta'daki öğrencilere ulaştı
Sipariş tesliminden dönen kurye kaza yaparak yaralandı
YEREL HABERLER Sipariş tesliminden dönen kurye kaza yaparak ...
Başkan Dağtekin’den 104 emekli amiralin bildirisine sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den 104 emekli amiralin bildirisine ...
Adıyaman'da kızların kavgası kamerada
YEREL HABERLER Adıyaman'da kızların kavgası kamerada
Hafif makineli tüfek ile gezen şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hafif makineli tüfek ile gezen şahıs yakalandı
Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu Kızların kavgasındaki dehşet anları kamerada
YEREL HABERLER Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu Kızların ...