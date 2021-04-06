Adıyaman'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde tefecilere yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adreslere yapılan operasyonda A.K, Y.G, U.İ, E.Ç, O.A, ve E.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-04-06 17:04:57



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