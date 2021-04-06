Otluk alanlarda ilaçlama çalışması yapılıyor

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Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi ilçe genelindeki otluk alanlarda ilaçlama yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan park, bahçe, kaldırım ve yol kenarları ile yeşil alanlarda yabani otları kurutma çalışmaları kapsamında ilaçlama çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında ilçenin 8 mahallesinde bulunan park ve bahçeler, refüjler ile yol kenarlarında bulunan kaldırım taşlarının arasından çıkan yabani otlar kurutulmaya başlandı.

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