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78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler 'yılan' zannetti Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki tırtıl kuyruğunu görenler ‘yılan’ sandı

İHA

78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler 'yılan' zannetti Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki tırtıl kuyruğunu görenler ‘yılan’ sandı

Adıyaman’da ip gibi dizilen 78 adet çam keseböceğini (tırtıl) görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Adıyaman’da bir okulun bahçesinde ilk fark edildiğinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan sanılan sıralı tırtıllar görenleri şaşkına çevirdi. Tırtılların sıralı ve düzenli yolculuğu görenleri şaşırttı. Vatandaşlar sıralı tırtılları tek tek saydı. Vatandaşlar, tırtılların tamamının tek bir parça gibi sıralı dizilmesinin, böcek yiyen kuşların saldırısından korunmak için olduğunu dile getirildi.
Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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