Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 1.Çevre Yolu ile Abdulmusa Caddesinin kesiştiği noktada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Hasan Mert A’ya, Süleyman Ş., idaresindeki 80 GR 715 plakalı Hyundai marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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