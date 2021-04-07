Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, hakkında dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, geçen yıl Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dolandırıcılık sucundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan İ.A.´yı kent merkezinde kovalamaca sonucu yakaladı. İ.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-04-07 12:29:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.